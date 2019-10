Robes de mariée : les tendances de l’année 2020

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Le joli cortège des enfants d’honneur , votre père ému qui vous prend par le bras pour vous mener dans l’église où tout le monde vous attend, vos proches qui vous admirent, votre fiancé près de l’autel, celui qui passera quelques instants plus tard la bague à votre doigt… Vous l’avez imaginé mille fois et aujourd’hui vous êtes prête pour dire « oui » à l’homme que vous aimez. Il est alors temps de penser à votre robe de mariée.

Classique, bohème, minimaliste ou romantique ? Tulle de soie, dentelles, taffetas ou traîne sans fin ? Confectionnée en secret pendant de longs mois ou achetée toute prête dans un dressing de seconde main ? Vous hésitez ? Même si le choix est très grand il n’est pas toujours simple de trouver la robe parfaite. Celle qui vous ressemble, celle dans laquelle vous vous sentez bien… aussi bien de l’extérieur que de l’intérieur, celle qui vous transformera en reine d’un jour et qui fera briller les yeux de votre amoureux. Pour vous aider à y voir plus clair, Aleteia a identifié les tendances les plus inspirantes de la saison Printemps/Été 2020.