Sans la « force de Dieu », rien ne peut durer

Il y a quatre ans des chrétiens ont été tués sur les plages libyennes en raison de leur foi. La dernière parole qu’ils ont prononcée était « Jésus », a rappelé le souverain pontife. Même face à la mort, ils n’ont pas abandonné le Christ, a-t-il souligné, car ces « martyrs d’aujourd’hui » étaient remplis du Saint-Esprit.

Les apôtres de tous les temps sont les « mégaphones » de l’Esprit saint, a lancé le pape François. Sans Lui, et sans la « force de Dieu », rien n’est possible pour personne, a-t-il expliqué, et rien ne dure longtemps. Au contraire, « tout ce qui vient d’en haut et porte la signature de Dieu est destiné à durer », a-t-il souligné. Il suffit de regarder les grands empires du dernier siècle, qui se croyaient tellement puissants et ont fini par s’écrouler, a-t-il ajouté pour illustrer ses propos.

Une règle qui vaut aussi pour « les empires d’aujourd’hui », a estimé le chef de l’Église catholique sans plus de précision. « Ils s’écrouleront si Dieu n’est pas avec eux » parce que la force que les hommes puisent en eux-même n’est pas durable. « Seule la force de Dieu dure », a-t-il affirmé. L’histoire de l’Église le prouve : malgré tous les « scandales » et les « péchés », elle est toujours debout car Dieu est avec elle.

Prier pour les malades d’Azheimer

Le 21 septembre prochain, a par ailleurs évoqué l’évêque de Rome, sera célébrée la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer. À cause de cette maladie, les personnes qui en sont atteintes sont souvent « victimes de violences, d’abus et de sévices », a-t-il dénoncé. Il a alors demandé de prier pour la conversion des cœurs et pour les personnes touchées par la maladie d’Alzheimer, pour leurs familles et pour ceux qui les soignent avec amour. À cette prière, il a associé les personnes atteintes d’un cancer, afin qu’elles bénéficient d’un soutien croissant, tant dans la prévention que dans le traitement de cette maladie.

Le Pape a également mentionné la fête de saint Matthieu, apôtre et évangéliste, fêtée le 21 septembre également. Il a recommandé d’imiter cet apôtre ayant quitté toutes ses richesses pour suivre totalement le Christ. Saint Matthieu est une figure particulièrement chère au pontife argentin qui est souvent venu contempler à l’église romaine de Saint-Louis-des-Français le triptyque du Caravage dédié au saint évangéliste, lorsqu’il était encore Jorge Maria Bergoglio. Autre raison pour laquelle ce dernier est attaché au 21 septembre : il fait remonter sa vocation sacerdotale à ce jour de 1953.