Nouvelle promotion de la Légion d’honneur : Notre-Dame à l’honneur

Au deux promotions distinguées dans les ordres nationaux ce 18 janvier 2025, s’ajoute une promotion spéciale “Notre-Dame de Paris”. Cent-et-une personnes ayant œuvré à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame se sont vues récompensées de la Légion d’honneur et de l’ordre national du Mérite.

Chaque année, de nouvelles promotions sont gratifiées de la Légion d’honneur et de l’ordre national du Mérite . Et ce 18 janvier, ce ne sont pas moins de 1702 personnes qui ont été distinguées dans les ordres nationaux. De surcroît pour l’année 2024, s’est ajoutée une promotion particulière “spéciale Notre-Dame”. La grande chancellerie de la Légion d’honneur précise que “le premier critère d’attribution de ces décorations est l’incarnation du mérite, du civisme, du courage. Ce sont des personnes qui servent dans la durée l’intérêt général et le rayonnement du pays.”

La Légion d’honneur regroupe trois grades, chevalier, officier et commandeur, et deux dignités, grand officier et grand'croix. Au sein de cette promotion hors du commun, 100 chevaliers ont été nommés : 33 chevaliers de la Légion d’honneur, et 67 chevaliers de l’ordre national du Mérite, parmi lesquels 59 entrepreneurs et artisans et 14 conducteurs de travaux et directeurs d’opérations.