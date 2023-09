Bras droit du général Georgelin, Philippe Jost a été nommé président de l’établissement public chargé de rebâtir Notre-Dame ce jeudi 7 septembre. L’Élysée a choisi la "continuité" en le nommant à ce poste après le décès brutal du général Georgelin le 18 août dernier.

Bras droit du général Georgelin au sein de l’Établissement public pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame depuis quatre ans, Philippe Jost, 63 ans, a été nommé par l’Élysée ce jeudi 7 septembre pour succéder au général Georgelin, décédé accidentellement le 18 août. « C’est un immense honneur que me fait le président, réagit Philippe Jost. J’ai été le compagnon de route du général durant quatre ans et c’est en union de pensée avec lui que je vais continuer cette mission. »

« Le choix présidentiel est non seulement une décision de continuité, mais aussi une marque de fidélité au général », a précisé l’Élysée à l’AFP. En tant que directeur délégué de l’établissement public chargé du chantier de la reconstruction de Notre-Dame, Philippe Jost avait assuré l’intérim depuis le décès du général. Il est réputé lui aussi pour « sa force de travail et les liens de confiance qu’il entretenait avec son prédécesseur, selon son entourage ». « C’est le général qui avait fait venir auprès de lui cet homme discret, pour redresser la cathédrale. Il formait avec lui un tandem solide », préciseLe Figaro.

L’objectif du 8 décembre 2024 maintenu

L’annonce de sa désignation a été accueillie avec satisfaction par les équipes à l’œuvre, « très heureuses de ce choix que nous appelions de nos vœux pour la bonne marche du chantier », a réagi l’établissement public. Des équipes entièrement tendues vers l’objectif de réouverture de la cathédrale fin 2024. À la date du 8 décembre précisément, fête de l’Immaculée conception, suggérée par le général Georgelin lui-même et le diocèse de Paris.

