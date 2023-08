Le général Jean-Louis Georgelin, en charge du pilotage des travaux de reconstruction de Notre-Dame de Paris après son incendie, est mort accidentellement.

Plusieurs médias, dont L’Opinion et Le Parisien annoncent ce samedi la mort accidentelle du général Jean-Louis Georgelin. Ce militaire avait été nommé en 2019 par Emmanuel Macron pour prendre la tête de L’établissement public administratif chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Agé de 75 ans, il serait décédé vendredi au cours d’une randonnée dans les Pyrénées. L’information a également été confirmée par le parquet de Foix. Plus d’informations à venir.