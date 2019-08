Les belles histoires derrière la nouvelle promotion de la Légion d’honneur

La promotion du 14 juillet de la Légion d’honneur compte 423 personnes au total. Parmi les récipiendaires se trouvent de nombreux anonymes récompensés pour leur travail ou leurs actes au service de la nation. C’est ainsi que Christophe G. gardien de la paix, et Damien Myna, un musicien de 28 ans, qui étaient tous deux intervenus lors de l’attentat du 11 décembre à Strasbourg ont été distingués pour « services exceptionnels nettement caractérisés » et ont été nommés au grade de chevalier.

Plusieurs résistants ont également été distingués comme Marcel Barbary, l’un des derniers survivants de la 1ère Division Française Libre de Gironde et le plus âgé des porte-drapeaux de France encore en activité. « Cette croix de Lorraine est ma plus grande fierté. Quand je prends le drapeau dans mes mains, c’est à tous mes compagnons que je pense », confiait-il au Parisien lors d’une cérémonie commémorative du 18 juin. Jean Nallit, résistant, qui avait été fait « Juste parmi les nations » vient quant à lui d’être élevé à la dignité de grand’croix. Engagé dans la résistance lyonnaise en 1941 sous le pseudonyme de Gratien, il sera arrêté par la Gestapo à Lyon le 31 mars 1944 incarcéré à la prison Montluc puis déporté au camp de Buchenwald.

Du côté des associations, André Masin, ancien vice-président d’Autisme France et fondateur de l’Association Française de Gestion de services et établissements pour personnes autistes (AFG Autisme) en 2005, a été élevé au grade de chevalier. Présidente de MATh.en.JEANS, une association visant à faire aimer les mathématiques aux jeunes (du primaire à l’université), Françoise Bavard a également été élevée au grade de chevalier. Le médecin colonel Marie-Pierre Taillade, gérant le service d’incendie et de secours du Lot, a aussi été récompensée pour son professionnalisme et son engagement de tous les jours.

Co-fondateur et président d’une entreprise de services du numérique, président d’un syndicat professionnel dédié à l’industrie du numérique, Godefroy de Bentzmann a également été fait chevalier de la Légion d’honneur ce 14 juillet. Il était revenu pour Aleteia sur son parcours de vie, lumineux, marqué par le décès de son épouse Sophie, atteinte d’un cancer. De la sidération à la colère, ils ont fait de cette épreuve un cheminement de foi mettant en lumière la profondeur du sacrement du mariage.

Ils ont donné leur vie pour les autres en 2018 :