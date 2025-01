Le Pape nomme Mgr Susitino Sionepoe archevêque de Nouméa

Natif de l’archipel de Wallis-et-Futuna, en plein océan Pacifique, Susitino Sionepoe est entré dans la congrégation des Pères maristes en 1985. Après des études aux Fidji et en Australie, il a été ordonné prêtre en 1993. Au début de son ministère, il a servi en paroisse dans le diocèse des Tonga puis en Nouvelle-Calédonie à Pouébo et à Koumac. Le prêtre a ensuite fait une pause en 2006-2007 pour reprendre des études à l’institut catholique de Paris, à Lyon et à Rome.