Mgr Calvet : “En Nouvelle-Calédonie, la vie chrétienne est plus difficile mais elle continue”

Aleteia : Que disent ces actes de destruction principalement dirigés contre des édifices catholiques ?

Mgr Michel-Marie Calvet : Je ne peux qu’avancer des interprétations. Un certain nombre de choses circulent abondamment sur les réseaux sociaux, notamment des accusations liées à la colonisation de 1853. Ceux qui les propagent ignorent l’histoire de la Nouvelle-Calédonie. En réalité, et les historiens le savent, les protestants comme les catholiques sont arrivés dans cette région du Pacifique avant la prise de possession française. Ce que l’on peut affirmer c’est qu’il y a une volonté de nuire manifeste et organisée car on constate de multiples départs de feu dans les églises visées. J’observe un climat de haine généralisée en parcourant Nouméa et lorsque je vois tout ce qui a été incendié. Ces destructions n’ont pas vraiment de limites et ciblent tout ce qui peut représenter une société organisée.