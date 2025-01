Déconcertante, la trajectoire du charpentier Charle l’est d’autant plus qu’il n’est pas baptisé et n’a pas la foi. "Je n’étais pas croyant avant ma chute et ne le suis toujours pas", nous confiait-il d’ailleurs quelques jours avant la célébration romaine. Pour autant, le lien qui l’unit à Charles de Foucauld perdure. C’est en effet lui qui vient de réaliser un reliquaire qui sera installé dans une église française de Rome début février.