Abbé Pierre : neuf nouvelles accusations effrayantes

Après deux premières salves de révélations en juillet et en septembre 2024, neuf nouveaux témoignages de violences sexuelles incriminant l'abbé Pierre ont été révélés ce 13 janvier dans un rapport du cabinet spécialisé Egaé. Ces agressions comprennent un viol sur mineur et des faits concernant des membres de sa famille. "Les faits décrits se sont déroulés des années 1960 aux années 2000, la plupart du temps en France et parfois à l’étranger", peut-on lire dans ce rapport qui porte à 33 le nombre de témoignages visant le prêtre décédé en 2007.