Au milieu des cendres, le témoignage de foi d’une famille américaine

Une semaine après le début des incendies à Los Angeles, la ville est toujours en proie à de violents incendies que les efforts des pompiers déployés sur place ne parviennent toujours pas à maîtriser. Le bilan grimpe désormais à 16 morts, et les flammes, loin d'être éteintes, semblent chaque jour grignoter un peu plus d'hectares, laissant derrière elles un spectacle de désolation et des scènes apocalyptiques. Des milliers de maisons d'habitation, voitures, et autres infrastructures ont été réduites en cendres, de même que certaines églises. Au milieu de ce cauchemar qui ne semble pas vouloir trouver de point final, quelques notes d'espérance se font entendre. La famille Halpins a pu en être témoin.