"S’il vous plaît, continuez à prier pour tous ceux qui souffrent dans les incendies de forêt qui ravagent le sud de la Californie", a imploré l’archevêque de Los Angeles, Mgr José H. Gomez, sur les réseaux sociaux. "Mon cœur va à nos voisins qui ont perdu leur maison et leurs moyens de subsistance. Prions pour eux et prions pour nos pompiers et nos premiers intervenants. Que Dieu garde tous nos frères et sœurs en sécurité et mette fin à ces incendies." Plusieurs paroisses catholiques épargnées par les feux ont ouvert leurs portes aux personnes évacuées, comme l'église Sainte-Monique à Santa Monica, leur offrant des rafraîchissements, des collations ainsi que de quoi charger leurs téléphones portables. L'église du Sacré-Cœur dans le quartier de Lincoln Heights a aussi mis à disposition de l'eau, de la nourriture et des masques à la disposition des évacués et des victimes des incendies dans la région, rapporte le journal du diocèse Angelus News.