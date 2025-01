Catholiques et orthodoxes fêteront Pâques le même jour

Depuis le début de son pontificat, le pape François réitère les appels afin que catholiques et orthodoxes célèbrent le même jour la résurrection du Christ. Un groupe de travail interconfessionnel, baptisé Pasqua Together 2025 (Pâques ensemble 2025), a même été créé en 2022 en vue de retrouver une date commune. Le 19 septembre dernier, alors qu’il recevait des membres de ce groupe de travail (appelé aussi à travailler sur l’initiative JC2033 en vue de la célébration des 2.000 ans de la mort du Christ), le pape François a insisté pour que "la célébration commune du jour de la résurrection ne soit plus une exception, mais devienne la norme". Le Pape a estimé que la concordance des dates de Pâques et de l’anniversaire du Concile de Nicée (lors duquel fut fixé le Credo, mais aussi la date de Pâques), est un "signe important" et une occasion qu’il "ne faut pas laisser passer en vain".