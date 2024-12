Si l’idée court que Pâques ne dépend que du calendrier lunaire, il n’en est rien : son calcul repose sur plusieurs opérations savantes et complexes, qui ont donné lieu à de véritables chef-d'œuvres d’horlogerie et d’astronomie qui habitent désormais églises et musées. C’est le cas du mécanisme de l’horloge astronomique de la cathédrale Strasbourg, de Jean-Baptiste Schwilgué, conçu en 1816, qui traduit mécaniquement le calcul de Pâques selon le calendrier grégorien grâce au comput ecclésiastique. Cet ensemble d’opérations permet de calculer, chaque année, la date de Pâques en fonction de cinq éléments : le nombre d'or, l'épacte, la lettre dominicale, le cycle solaire et l'indiction romaine. Ces éléments figurent encore parfois dans les calendriers grégoriens, au bas du mois de février.