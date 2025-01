Depuis 2018, un florilège de persécutions s'abat sur les catholiques : en s'appuyant sur les chiffres de l'avocat et défenseur des droits de l'homme Patricia Molina, le rapport rappelle ainsi que 870 attaques contre la liberté de culte ont été commises entre 2018 et 2024. Agressions physiques, détentions arbitraires, fermetures forcées de lieux de culte, confiscations de biens, dissolutions et suppressions d’organisations religieuses, de médias chrétiens et d’œuvres caritatives, interdictions des manifestations religieuses (processions, chemins de croix, …) La liste n'est pas exhaustive. Sans compter les expulsions abusives. "Depuis 2018, une politique d'expulsions massives vise les religieux et membres du clergé qui sont contraints à l'exil. 245 membres du clergé (évêques, prêtres, congrégations…) ont dû quitter le pays", affirme Grégor Puppinck. Le cas le plus emblématique est celui de l'arrestation arbitraire et de la détention de Mgr Alvarez, évêque de Matagalpa. Âgé de 57 ans, il avait été arrêté en août 2022 et condamné en février 2023 à 26 ans de prison. Finalement libéré, il avait trouvé refuge à Rome en janvier 2024. Plus récemment, le président de la conférence épiscopale, Mgr Herrera, a été expulsé le 13 novembre après avoir accusé un maire de sacrilège.