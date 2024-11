Au Nicaragua, on expulse les prélats à tour de bras

Le Nicaragua a encore perdu un évêque, le quatrième en cinq ans. Ce 13 novembre, c’est Mgr Carlos Enrique Herrera, président de la conférence épiscopale et évêque de Jinotega, au nord-ouest du pays, qui a fait les frais de la politique anti-chrétienne du régime de Daniel Ortega. Le 10 novembre, alors qu’il s’apprête à célébrer la messe dans sa cathédrale Saint-Jean-Baptiste, une musique bruyante commence à l’extérieur. La situation n’est pas nouvelle et les manifestations bruyantes organisées par la municipalité interrompent régulièrement les liturgies. Cette fois-ci, Mgr Herrera dénonce ouvertement la chose : "Frères, avant que nous commencions cette Eucharistie, nous demandons au Seigneur le pardon pour nos fautes et aussi pour ceux qui ne respectent pas l'adoration. C'est un sacrilège que le maire et toutes les autorités municipales font." Avant d’ajouter : "Nous demandons à Dieu le pardon, pour eux et pour nous."