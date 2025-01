L’immense Adoration des Mages de Charles André van Loo

Van Loo inscrit son Adoration des Mages dans un décor architectural antique. Le Christ vient remplacer l’Ancienne Alliance et détruire les idoles, matérialisées par une statue brisée. Marie présente l’Enfant-Jésus aux trois mages. Ils sont reconnaissables à leurs riches vêtements ornés de fourrure et de plumes et à leurs cadeaux, contenus dans des coffrets précieux, comme le rapporte Saint Matthieu dans son évangile : "Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe." (Mt 2, 11) En retrait, saint Joseph, désigne la scène à la foule, invitant chacun, comme les mages, à venir adorer l’Enfant-Dieu.