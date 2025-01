Cette laïque hongroise, née d'une union illégitime, avait un père violent et alcoolique. Mária Magdolna Bódi (1921-1945) s’est tournée vers une paroisse latine de sa ville, s’engageant avec ardeur et projetant de devenir religieuse. Mais aucune congrégation ne voulait d’elle en raison de son statut social. Travaillant à l’usine, elle a décidé de consacrer sa chasteté à Dieu et a rejoint un groupe de soutien aux pauvres et aux malades, rassemblant autour d’elle de nombreuses autres femmes et provoquant plusieurs conversions. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a soigné les blessés et a aidé les mères de famille. Elle a été assassinée par un soldat soviétique en 1945 qui a tenté de la violer. Se débattant, elle lui a tiré un coup de pistolet avant de tenter de fuir, mais l’homme blessé a réussi à la tuer de plusieurs balles. Recevant la première dans le dos, elle a ouvert les bras vers le ciel, s'écriant : "Mon Seigneur, mon Roi !" Sur les six balles tirées par le soldat, l'une a atteint directement le cœur. S'écroulant face contre terre, elle est morte en serrant son chapelet dans la main. Mária Magdolna Bódi sera béatifiée le 26 avril. Elle sera ainsi la deuxième martyre du communisme.