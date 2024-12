Le fondateur de la communauté de l’Emmanuel reconnu vénérable

Ce 18 décembre 2024, le pape François a approuvé la canonisation équipollente de la bienheureuse Thérèse de Saint-Augustin, mère supérieure des carmélites de Compiègne, martyres de la Révolution française. De plus, il a autorisé le dicastère pour les Causes des saints à publier un décret reconnaissant les vertus héroïques du fondateur de la communauté de l'Emmanuel, Pierre Goursat, ce dernier étant désormais "vénérable". Humble laïc à la fois contemplatif et homme d’action, il s'est converti à l'âge de 19 ans lorsqu’il était soigné pour tuberculose au plateau d'Assy. Depuis, il n'a cessé de brûler d’amour pour le Christ, de compassion pour les pauvres et de zèle pour l’évangélisation.