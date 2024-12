[HOMÉLIE] Le silence de Marie, Mère de Dieu

Au travers des événements, la Vierge priante saisit ce qui demeure, c’est-à-dire la grâce, le don de Dieu. Dans cette mémoire spirituelle, l’Esprit saint lui révèle le vrai sens des événements, la présence de Dieu dans sa vie et dans le monde. Elle prend davantage conscience encore de la mission qu’elle a acceptée lorsqu’elle a répondu "Fiat" à l’ange du Seigneur au jour de l’Annonciation. Saint Amédée de Lausanne imagine ce que Dieu le Père dit au cœur de Marie : "Je t’ai choisie, toi, parmi toutes les créatures, je t’ai bénie entre toutes les femmes. Voici que je t’ai donné mon Fils en dépôt, je t’ai confié mon unique ! Ne crains pas d’allaiter celui que tu as engendré, d’élever celui que tu as mis au monde. Sache qu’il n’est pas seulement ton Dieu, mais encore ton Fils. C’est mon Fils et c’est ton Fils, mon Fils par la divinité, ton fils par l’humanité qu’il a assumée." Dans le silence, sa foi grandit et s’affermit. Prolongeant sa méditation, l’Église proclamera comme une vérité de foi que Marie de Nazareth est "Mère de Dieu" (Théotokos) lors du concile d’Ephèse en 431. C’est l’origine de la fête de ce jour qui conclut l’octave de la Nativité du Seigneur.