L’Eucharistie et la crèche

Pendant l’Avent, les croyants portent leurs regards vers la crèche, où l’Enfant Jésus repose humblement dans une mangeoire, un récipient destiné à nourrir les animaux de l’étable. Cette scène révèle l’immense mystère de l’Incarnation, et permet de le comprendre plus profondément. Jésus en effet, est venu pour offrir aux hommes une nourriture spirituelle et les sauver. Dès la crèche, Jésus se donne comme nourriture pour le cœur et l’âme du croyant. Il est le "Pain de Vie" et s’incarne, non seulement pour se faire connaître de l’homme, mais pour être consommé par lui.