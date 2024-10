Le Jubilé débute lors de l'ouverture des Portes Saintes le 24 décembre 2024 et se termine à la fermeture de ces dernières le 6 janvier 2026. S'il dure toute l’année 2025, certaines périodes seront plus animées que d'autres. Ainsi, la Toussaint, Noël et Pâques connaîtront une affluence très importante de pèlerins venant du monde entier. Pour ceux qui préfèrent éviter la foule, il est conseillé de visiter Rome en janvier, février, ou à l’automne, de septembre à novembre. Durant ces périodes, Rome est plus calme, et il est plus facile de profiter des sites religieux et touristiques sans les longues files d’attente.