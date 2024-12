Noël, de l’attendrissement à l’émerveillement

En grattant un peu le vernis déjà craquelé des convenances et phobies de l’heure, on voit assez vite que cette pudibonderie vise à ne pas risquer d’offusquer celles et ceux pour qui Noël est une fête religieuse et même chrétienne : dans une ère de sécularisation et de déchristianisation, pas question d’imposer à ceux, de plus en plus nombreux, qui ne reconnaissent pas en Jésus de Nazareth le Messie d’Israël de se réjouir à la date réputée dans la tradition être celle de sa naissance. C’est un triomphe de la laïcité, entendue comme non pas l’autonomie — introduite par la foi : "Rendez à César…" (Mc 12, 17) — du temporel par rapport au spirituel, mais le refoulement systématique du confessionnel hors de l’espace public.