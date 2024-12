Parmi toutes ces magnifiques contributions, nous avons sélectionné 15 crèches dans le but d'illustrer et représenter la variété de vos inspirations. Vous y trouverez des crèches provençales aux santons minutieusement travaillés, une immense crèche en Playmobil qui ne craint pas de voir les choses en grand ou encore une crèche en crochet ou en feutrine, fruit d’un travail artisanal de longue haleine, crèche en bois, etc. Chacune raconte, à sa manière, la beauté du mystère de Noël.