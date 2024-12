C’est un anniversaire que le pape François n’est pas prêt d’oublier. Ce mardi 17 décembre, à peine revenu de Corse, le Pape fête son 88e anniversaire. S'il a déjà soufflé ses bougies dans l'avion qui le ramenait de l'île de Beauté, cette nouvelle bougie vient couronner une année au cours de laquelle le Pape a entrepris le voyage le plus long voyage de son pontificat. Du 2 au 13 septembre, François s’est en effet rendu en Asie du Sud-Est en en Océanie en visitant l’Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Timor oriental et Singapour. En tout, ce sont 44 heures de vol en avion et en hélicoptère pour un itinéraire long de 32.000 km qu’il a parcouru. Un déplacement qui témoigne de sa volonté de se rendre aux périphéries pour faire grandir l’Église et témoigner du Christ. Et qui, aussi surprenant que cela puisse paraître, semble l'avoir rajeuni.