[VIDÉO] Un dimanche historique pour la Corse

Historique et joyeuse : voici comment pourrait être décrite la visite du Pape en Corse, ce dimanche 15 décembre. Il s’agit de la première visite d’un pape dans l’île de Beauté, et de la troisième du pape François sur le territoire français, après Marseille en 2023 et Strasbourg en 2014. Dès le début de son pontificat, le pape François avait marqué un fort intérêt pour la Méditerranée. En septembre 2023, il s'était rendu à Marseille dans le cadre des rencontres méditerranéennes. En 2022, il était à Malte, et en 2018 en Sicile. Cette fois-ci, c'était au tour de la Corse de recevoir le Pape.