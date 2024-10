Hormis celui de Jean-Paul Ier (1978) qui ne dura que 33 jours, chaque pontificat de la période contemporaine a été marqué par la publication d’encycliques. Celles de Jean Paul II étaient particulièrement longues. Mais c’est à Léon XIII (1878-1903) que l’on en doit le plus, avec un total de 86 publications. Une grande partie de ces textes, souvent courts, seraient plutôt qualifiés, aujourd’hui, de Lettres apostoliques ou même de Messages pontificaux. Après Léon XIII, c’est à Pie XII (1939-1958) que l’on doit un nombre important d’encycliques, avec 41 textes. Sous le pontificat de Benoît XVI, trois encycliques furent publiées : Deus Caritas est (2006), Spe Salvi (2007) et Caritas in veritate (2009).