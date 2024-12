L'octave en l'honneur de la réouverture de Notre-Dame de Paris s'achève et ce dimanche 15 décembre, ce sont ceux qui ont participé au sauvetage et à la reconstruction de la cathédrale qui ont été invités à s'unir autour du Christ. Pompiers de Paris, compagnons, ouvriers, artisans : la messe a été célébrée à leur intention, dans un moment de communion et de ferveur, sous les voûtes de celle qu'ils ont sauvée de l'effondrement. Dès lundi 16 décembre, la Cathédrale retrouvera son rythme habituel. Elle sera ouverte de 7h45 à 19h. Malgré tout, les visiteurs devront réserver leur créneau l'avant-veille, la veille ou le jour même de leur visite sur l'application prévue à cet effet pour patienter le moins longtemps possible à l'extérieur.