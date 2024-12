Les trois erreurs du film “Conclave”

Mais un tel thriller sur le conclave est-il seulement possible — je veux dire sans trahir, non pas le secret (il s’agit bien entendu d’une fiction), mais l’essence même du conclave ? (2) En effet, le cardinal Bellini révèle la clé de lecture du film quand, au cardinal Lawrence lui objectant : "C’est un conclave, pas une guerre", il lui assène avec colère et dureté : "Bien sûr, c’est une guerre. Et vous allez devoir choisir votre camp." Et, ici, une guerre politique qui, pour ne pas être sanglante, n’en est pas moins violente, entre deux extrêmes nettement tranchés illustrés chacun par un trio : d’un côté, les libéraux (le pape défunt, les cardinaux Bellini et Lawrence), de l’autre, les conservateurs jusqu’à être réactionnaires (les cardinaux Adeyemi, Tremblay et Tedesco). De ce point de vue, Edward Berger s’inscrit dans le sillage de son dernier film, À l’Ouest, rien de nouveau (lui aussi adapté d’un livre, le chef d’œuvre d’Erich Maria Remarque et salué par un quadruple Oscar, dont celui du meilleur film international 2022) : de même que le jeune soldat allemand cherche à fuir la guerre sans jamais y arriver, de même le cardinal Lawrence ne trouvera la sérénité qu’en consentant à ce qui, pour le réalisateur, constitue l’essence intrinsèquement polémique (du substantif grec polémos, "guerre") du conclave.