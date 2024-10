Le Pape explique un des passages du Credo que personne ne comprend

Dans ce texte, récité par les chrétiens lors de chaque messe, il est dit : "Je crois en l'Esprit saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes". Affirmer que le Saint-Esprit est "Seigneur" signifie qu'il "appartient au monde du Créateur et non à celui des créatures" et "partage la Seigneurie de Dieu", a tout d'abord expliqué le pontife, entamant une explication mot par mot de cette partie du Credo.