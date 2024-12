Les grandes portes de la cathédrale s'ouvrent et laissent filtrer la lumière déclinante du jour. La croix surgit et derrière elle, une armée d'hommes en grande cape blanche, flanquée de la croix de Jérusalem. La Couronne d'épines est sous bonne garde, en ce jour où elle retrouve sa place dans le ventre de Notre-Dame. Il y a cinq ans, les pompiers de Paris, et notamment son aumônier, le père Fournier, l'extirpaient in extremis de son reliquaire, alors que Notre-Dame de Paris menaçait d'être emportée par les flammes. Ce vendredi 13 décembre, cette précieuse relique de la chrétienté a été rapportée lors d'une procession solennelle composée de 80 chevaliers de l’ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Cette institution vaticane qui a pour mission de soutenir l’Église catholique en Terre sainte assure la sécurité de la Sainte Couronne d'épines depuis un siècle.