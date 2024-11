J-30 : le nouveau reliquaire de la Couronne d’épines dévoilé

Trente petits jours avant les retrouvailles. Alors que le monde entier s'apprête à célébrer d'ici un mois la réouverture de Notre-Dame de Paris, le 8 décembre 2024, les derniers éléments de la cathédrale se dévoilent eux aussi au fur et à mesure. Après les cloches, le mobilier liturgique, l'orgue... C'est au tour de la châsse-reliquaire de révéler ses secrets. Lors de l'incendie de 2019, la précieuse Couronne d'épines, arrivée à Paris en 1239, avait été héroïquement sauvée des flammes par la Brigade des sapeurs pompiers de Paris et leur aumônier, le père Jean-Marc Fournier. Dans l'urgence, pour atteindre le coffre de la Couronne d’épines, l’écrin de verre qui enchâssait ce trésor de la chrétienté avait dû être brisé. L'archevêque de Paris a donc confié à l'architecte et designer Sylvain Dubuisson la tâche de repenser cet objet hors du commun pour abriter de nouveau la sainte relique, mais aussi un fragment du Bois de la Croix et un clou de la Crucifixion.