L’incroyable périple de la Couronne d’épines jusqu’à Notre-Dame de Paris

Deux ans plus tard, en 1241, Louis IX poursuit ses pieuses acquisitions en achetant un morceau de la Sainte Croix et de sept autres reliques dominicales (du Maître, c’est-à-dire du Christ), notamment le Saint Sang et la Pierre du Sépulcre. L'année suivante, ce sont des morceaux de la Sainte Lance et de la Sainte Éponge qui sont ajoutés à la "Sainte Collection". Afin de conserver ces objets sacrés, la Sainte-Chapelle est érigée dans l’enceinte du palais royal et la cérémonie de translation des reliques a lieu en 1248, deux mois avant le départ du roi à la Croisade. Parmi toutes les reliques, la Couronne d’épines est, aux yeux de saint Louis, la plus précieuse. Sans doute parce qu'elle n'a pas été fractionnée, mais aussi parce qu'elle possède un symbole fort : elle souligne que le roi a reçu, selon l’expression de l’office liturgique, "par élection divine", la Couronne du Christ. Saint Louis institue d'ailleurs une fête liturgique spécifique en l'honneur de la Couronne d'épines, fixée au 11 août, jour anniversaire de l’arrivée de la relique à Sens.