[VIDÉO] Les chrétiens face à l’embrasement du Moyen-Orient

Car les combats ne font pas que d'énormes dégâts sur les populations civiles. Ils touchent les églises, écoles, hôpitaux chrétiens comme à Gaza où la guerre fait toujours rage. Ailleurs, ils renforcent et radicalisent les groupes islamistes, principales menaces à la présence chrétienne au Moyen-Orient dans des pays comme la Syrie ou l'Irak. Face aux massacres, enlèvements et mariages forcés, les chrétiens doivent fuir vers des pays qui leurs sont plus favorables. Mais ces exodes de masse les déracinent et très peu sont ceux qui reviendront un jour sur leurs terres. Même le Liban, pays le plus "christianisé" de la région ne compterait aujourd'hui qu'un quart de chrétiens qui cohabitent toujours plus difficilement avec le Hezbollah. Alors la présence chrétienne est-elle vouée à disparaître au Moyen-Orient ? Cela dépendra surtout de la durée et de l'étendue des guerres qui semblent sans fin dans la région. Le Moyen-Orient ne compterait désormais plus qu’une dizaine de millions de chrétiens, soit 3% de la population, contre 25% il y a un siècle. Une raison de plus pour l'Église catholique de continuer son combat pour la paix. Et pour tous les chrétiens du monde entier, de prier.