Nos lecteurs partagent leur émotion pour la réouverture de Notre-Dame

La réouverture tant attendue de Notre-Dame les 7 et 8 décembre a suscité une vague d'émotions. Vous avez été nombreux à suivre les vêpres et les deux messes de réouverture avec Aleteia et à nous témoigner votre joie. Vos commentaires, empreints de bonheur et d'émotion, ont montré à quel point les retrouvailles avec la cathédrale n’ont pas laissé indifférent.

Pour qu'Aleteia poursuive sa mission, faites un don déductible à 66% de votre impôt sur le revenu. Ainsi l'avenir d'Aleteia deviendra aussi le vôtre. Je donne en 3 clics *don déductible de l'impôt sur le revenu