Un grand soir de religion populaire à Notre-Dame

La belle cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris ce samedi 7 décembre peut être perçue comme une manifestation assez exemplaire de religion populaire. Certes, les "bons catholiques" étaient probablement minoritaires, et c’était la crème de l’élite qui emplissait la nef : souverains et présidents, premiers ministres, notables du plus haut rang, sommités et autres célébrités. Juste derrière eux siégeaient les plus généreux mécènes, d’ordinaire plus discrets. Mais beaucoup de personnalités étaient venues en famille : avec son conjoint ou un enfant. On s’entre-saluait allègrement entre vieilles connaissances… Et il y avait aussi bon nombre de celles et ceux qui, obscurément, avaient tant travaillé à restaurer la cathédrale, et encore les pompiers qui l’avaient sauvée, bien identifiables par leur tenue rouge.