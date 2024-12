Notre-Dame fait mieux que Turbo et Téléfoot réunis ! 

Avec la retransmission en direct de la messe de réouverture de Notre-Dame, ce dimanche 8 décembre à 10h30, France 2 réalise un carton d’audience et devance toutes les autres chaînes, dont les émissions à succès Turbo et Téléfoot. On savait les Français très attachés à Notre-Dame, la preuve en images et en chiffres !

Pour qu'Aleteia poursuive sa mission, faites un don déductible à 66% de votre impôt sur le revenu. Ainsi l'avenir d'Aleteia deviendra aussi le vôtre. Je donne en 3 clics *don déductible de l'impôt sur le revenu