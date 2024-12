[EN DIRECT] Notre-Dame réouvre ses portes

Sur les quais de Seine, des groupes de courageux venus affronter les rafales de vent se pressent devant les barrières gardées par gendarmes et policiers. Cinq boxes ont été prévus pour permettre au grand public de suivre la cérémonie en temps réel sur de grands écrans. Isabelle et Katie sont venus spécialement d'Alsace et des Vosges, elles sont venues spécialement pour l'inauguration. "Je suis heureuse d'être là pour ce moment unique, c'est la cathédrale de tous les catholiques. Je ne suis pas pratiquante mais c'est un grand symbole pour moi car j'ai vécu l'incendie comme un traumatisme", témoigne-t-elle à Aleteia. Pour Benjamin, il était impensable de ne pas venir. "Quand Notre-Dame a brûlé en 2019, on a tous ressenti ce sentiment d'impuissance. Je n'ai qu'une envie c'est de la retrouver vraiment et de pouvoir y entrer."