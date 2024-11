Notre-Dame de Paris s’est révélée, et c’était beau

En pénétrant dans la nef, encore vide de ses chaises et au carrelage reluisant, on découvre le nouveau baptistère, œuvre de Guillaume Bardet en charge du mobilier liturgique. Très épuré pour respecter la "noble simplicité" requise par l'archevêque de Paris, le baptistère est en bronze dont l'apparence se rapproche curieusement de celle du bois. Un choix que Mgr Ulrich et Emmanuel Macron ont félicité pour son "équilibre esthétique". Plus loin, dans le chœur, l'autel, la cathèdre et l'ambon affichent la même sobriété. Le reliquaire, installé mi-novembre, permettra de "magnifier la couronne de souffrance que l'on verra dans l'occulus", a expliqué plus tard Mgr Ulrich. La sainte relique y sera placée le 13 décembre et offerte à la vénération des fidèles, qui pourront même toucher le reliquaire "comme à Lourdes, où on peut toucher le rocher".