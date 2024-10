Chaque jour, la cathédrale se dévoile un peu plus aux yeux des Français et du monde, avec ses différentes parties restaurées. Dès le 8 décembre, date prévue pour sa réouverture, les visiteurs et les pèlerins pourront découvrir la cathédrale sous un nouveau jour. Plus blanche que jamais tant elle a été nettoyée, elle a également retrouvé tous ses éléments extérieurs : la croix de chevet, flèche de Viollet-le-Duc, coq contenant les reliques de saint Denis et sainte Geneviève, cloches du beffroi nord... La réouverture de Notre-Dame donnera lieu à une octave. "Une célébration solennelle avec une thématique particulière" sera donc prévue jusqu’au 15 décembre, a prévenu Mgr Laurent Ulrich dans une lettre pastorale, à laquelle seront conviés ceux qui ont soutenu et participé au grand chantier de Notre-Dame. Après le 15 décembre 2024, les fidèles devraient pouvoir y assister librement dans la mesure des places disponibles.