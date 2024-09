Gabriel, Étienne, Jean-Marie, Marcel, Anne-Geneviève, Denis, Maurice, Benoît-Joseph : ce n'est pas une fratrie de famille nombreuse, mais presque. Jeudi 12 septembre, les huit cloches du beffroi nord de Notre-Dame de Paris ont enfin retrouvé le chemin de la maison. Après avoir été restaurées par la fonderie Cornille-Havard, dans la Manche, elles ont été bénites sur le parvis de la cathédrale par Mgr Ribadeau-Dumas, son recteur. Pesant entre 700 et 4.000 kg, la plupart ont été simplement nettoyées et dégraissées, tandis que deux d'entre elles, Gabriel et Marcel, sérieusement altérées par les flammes, ont subi un traitement thermique.