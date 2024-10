Peut-on s’y rendre seul et un groupe ? Plusieurs étapes sont prévues pour l’accueil des visiteurs. "Dans un premier temps nous n’accueillerons que des ‘individuels’ c’est-à-dire des personnes seules, en couple ou en famille et qui souhaitent venir dans Notre-Dame à titre privé, qui souhaitent entrer en contact personnel avec la cathédrale", assure Sybille Bellamy-Brown. "Nous les distinguons des groupes qui pourront pénétrer dans Notre-Dame à partir de février 2025." Là encore, il s’agit de groupes venant pour des pèlerinages structurés en chapitres de dix personnes. "Il s’agit de groupes et de paroisses qui se sont enregistrées auprès du service pèlerinage de la cathédrale", prévient la responsable. "Nous avons donné la priorité aux paroisses du diocèse de Paris puis d’Ile-de-France et depuis septembre tous les évêchés peuvent s’inscrire." Ces pèlerinages doivent être courts à l’intérieur de la cathédrale, "sans prise de parole" et auront la possibilité de participer aux offices de la cathédrale. Les visites et conférences culturelles ne sont quant à elles autorisées qu’à partir de juin 2025, après la Pentecôte. "Pour celles-ci, les réservations ouvriront en mars et de nouveaux créneaux seront ajoutées au fur et à mesure, trois mois à l’avance." "Il n’y aura pas d’autre prise de parole autres que celle du clergé dans la cathédrale avant Pentecôte 2025. Après cette date les guides, conférenciers etc pourront animer des groupes à condition de s’être enregistré au préalable."