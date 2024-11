Notre-Dame de Paris, ce que l’Église a encore à dire au monde

Son incendie, en avril 2019, a bouleversé le monde. Sa réouverture, en décembre 2024, donnera lieu à des réjouissances à la hauteur du drame vécu. Une nouvelle fois, la cathédrale Notre-Dame de Paris va être au centre de l’attention, va écrire une nouvelle page de l’histoire de France. Cette attention médiatique démontre que Notre-Dame est bien plus que la cathédrale de Paris et que son symbole porte bien au-delà des rives de la Seine. Preuve en est, un sondage récent explique que plus de la moitié des Français envisage de visiter la cathédrale fraîchement restaurée. Quant aux Américains, le montant de leurs dons à la reconstruction s’élève à 62 millions d’euros. Les médias nationaux et internationaux préparent des émissions spéciales pour suivre et retransmettre la cérémonie, témoignant d’un attrait renouvelé et continu pour ce monument et ce qu’il représente.