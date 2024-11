Un chantier qui aura duré cinq ans et mobilisé les efforts de toute une nation. Le 7 décembre 2024, après cinq ans de travaux, Notre-Dame de Paris rouvrira enfin ses portes. un événement rendu possible grâce à des centaines d'artisans et à de nombreux dons provenant de 150 pays différents. Le 15 avril 2019, jour de l'incendie de Notre Dame, le monde entier a été touché par cet événement dramatique qui a conduit certains à devenir mécène. Au total, 846 millions d'euros ont été récoltés. Sur cette somme, 700 millions d'euros ont été utilisés afin de financer les travaux de reconstruction. En mars 2024, Philippe Jost, président de l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale, a affirmé que le budget et les délais seraient respectés. Promesse tenue.