J-32 : Notre-Dame de Paris n’est pas droite !

La réouverture de Notre-Dame de Paris s’accompagne de nombreuses nouveautés, qui n’en sont pas toujours. Parmi celles-ci : les visiteurs et fidèles entreront dans la cathédrale non par le portail Sainte-Anne, côté sud, mais par le portail du Jugement, au centre de la façade occidentale. Nul doute que chacun sera saisi par la blancheur retrouvée des pierres et par la majesté de la nef gothique. Peut-être les regards avisés remarqueront-ils aussi que le chœur, orienté, a une fâcheuse tendance à pencher à gauche. Rien de politique à cela… mais du symbolique ?