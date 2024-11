Le cardinal François-Xavier Bustillo, évêque d’Ajaccio, a confirmé ce dimanche 17 novembre auprès de La Tribune sa venue en Corse mi-décembre. "François est autonome, libre et fort peu influençable", a ainsi souligné le cardinal. "Il aime aussi le côté populaire, or en Corse on a cette habitude notamment de chanter en marchant dans la rue. Il y a des signes comme la symbolique du feu avec les bougies, les rites de l'eau, bref des gestes qui traduisent des traditions bien ancrées, certes "saintes"» mais, j'insiste, populaires." Le colloque, qui se déroule du 14 au 15 décembre, a été organisé à l'initiative du diocèse d'Ajaccio et de son évêque, le cardinal François Bustillo. Le prélat d'origine basque a convié une dizaine d'intervenants, évêques ou universitaires corses, mais aussi sardes, espagnols, siciliens, ou encore du sud de la France, à venir partager leur expérience des différentes expressions de religiosité populaire aussi bien sur le plan religieux que culturel, politique ou social. Invité discrètement par le cardinal Bustillo, le pape François a donc décidé d'apporter sa contribution personnelle à cette réflexion. Un choix qui peut surprendre, mais qui peut trouver une explication dans la volonté constante du pape de mettre en avant le Peuple de Dieu au sein d'une Église souvent tentée par une forme d'élitisme – que le Pape désigne comme le "cléricalisme".