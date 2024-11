C'est la partie la plus haute de la cathédrale ainsi que la plus sacrée, dans laquelle est situé le maître-autel. Le chœur vient du mot grec signifiant "ensemble de chanteurs", car les chantres s'y plaçaient habituellement. Il est situé à l'est de l'église, lorsque celle-ci est orientée, c'est-à-dire dirigée vers l'orient. Lors de l'incendie de Notre-Dame, cette partie a été particulièrement touchée par les flammes, qui ont surtout emporté la toiture et la charpente millénaire. Celle-ci a été reconstruite en moins de cinq ans par une armée d'artisans charpentiers au savoir-faire inégalable, et achevée en janvier 2023. Plus d’un millier de chênes ancestraux ont permis de reconstruire à l’identique cette forêt, que l'on pourra découvrir flambant neuve ce vendredi puisqu'Emmanuel Macron y montera.