Présentée par Julian Bugier avec Nathalie Saint-Cricq et plusieurs envoyés spéciaux de France TV, l'émission propose de suivre le chef de l'État dans une sorte de visite guidée de la nouvelle charpente, de la nef, du chœur et des chapelles et promet de faire découvrir "la nouvelle Notre-Dame comme vous ne l’avez jamais vue". Des commentaires vont être délivrés tout au long de l'émission par plusieurs invités présents en plateau. Parmi les commentateurs, Anne-Cécile Beaudoin, rédactrice en chef à Paris Match, Alexandre Giuglaris, directeur général de la Fondation du patrimoine, et Mathieu Lours, historien de l’architecture et spécialiste des cathédrales.