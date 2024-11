Depuis plusieurs mois, des frictions émaillent les relations entre le diocèse de Paris, unique affectataire de la cathédrale, et l'Élysée. Les points d'achoppement portaient notamment sur l'organisation de la cérémonie de réouverture de la cathédrale. Plusieurs médias ont rapporté ces derniers mois comment la "remise des clés" à Mgr Ulrich, archevêque de Paris, ou encore le lieu du discours présidentiel (qui aura finalement lieu sur le parvis, et non à l'intérieur de l'édifice) auraient été l'objet d'âpres négociations. En visitant la cathédrale devant les caméras, le chef de l'État prend de court tous les acteurs de ce chantier historique. Pour s'en attribuer les mérites et en retirer un bénéfice politique ? Au lendemain de l'incendie, Emmanuel Macron avait fait la promesse de remettre sur pied la cathédrale en cinq ans, en faisant l'un des défis majeurs de son quinquennat. Cette visite filmée impromptue, une semaine avant la réouverture, et en dehors de toute liturgie - le moment sera "purement laïc", précise une source élyséenne à l'Express - apparaît comme une opération médiatique pour le président de la République.