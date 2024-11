Le jour le plus attendu pour les fidèles catholiques est le 8 décembre, date symbolique puisque l'Église fête l'Immaculée Conception. Ce ne sera pas une seule messe qui sera célébrée dans Notre-Dame, mais bien deux. La première, célébrée à 10h30, ne sera accessible que sur invitation officielle et rassemblera notamment le chef de l'État, de nombreux chefs de gouvernement - dont la liste est encore inconnue -, plus de 100 évêques français et du monde entier, les prêtres du diocèse de Paris... C'est pendant cette messe que sera consacré l'autel. Toutefois, une seconde messe est prévue, cette fois-ci ouverte à tous. Elle aura lieu à 18h30. Pour y accéder, il faudra réserver sa place (gratuite) via l'application conçue pour fluidifier les visites.